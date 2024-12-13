تايوان: الصين سحبت سفنها المنتشرة حول الجزيرة

وكالات

أعلنت السلطات التايوانية، اليوم الجمعة، أن السفن التابعة للبحرية ولخفر السواحل الصينيين عادت إلى موانئها أمس الخميس، بعدما أجرت مناورات حول الجزيرة تعد الأكبر منذ سنوات.

وقال نائب المدير العام لخفر السواحل التايوانية هسييه تشينج-تشين لوكالة "فرانس برس"، "عاد جميع خفر السواحل الصينية إلى بكين أمس، ورغم أنهم لم يصدروا إعلانًا رسميًا، إلا أننا نعتبر أن التدريب قد انتهى".

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع التايوانية أن السفن الحربية وتلك التابعة لخفر السواحل الصينيين رُصِدت وهي تتجه نحو ساحل بر الصين الرئيسي.

وبعد انسحاب السفن الصينية الخميس، أغلقت القوات العسكرية وخفر السواحل التايوانيون مراكز الاستجابة للطوارئ التي أٌقيمت للمناورات.