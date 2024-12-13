إتلاف كميات من مخدر "الكبتاجون" بمطار المزة العسكري في دمشق

وكالات

أعلنت الفصائل السورية إتلافها كميات كبيرة من "الحبوب المخدرة" التي عثر عليها في مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق، وذلك بعد أن تمكنت من ضبطها مع المعدات المستخدمة في إنتاجها.

وبحسب تصريحات من قوات المعارضة السورية، تم العثور على كميات من "الكبتاجون" في المطار، وتم إتلاف هذه المخدرات والمعدات المستخدمة في تصنيعها وحرقها بشكل كامل.

ويعتبر "الكبتاجون" عقارا كان يُنتج في ألمانيا في الستينيات لعلاج الخدار والاكتئاب واضطراب نقص الانتباه، لكنه تم حظره في معظم دول العالم في عام 1986. بعد الحظر، بدأ إنتاجه في وادي البقاع اللبناني على يد عصابات إجرامية بلغارية.