جوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات على سوريا

نيويورك- (أ ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل يوم الخميس إلى وقف الهجمات على سوريا.

وأعرب جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء مئات الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والتي استهدفت عدة مواقع في سوريا، مؤكدا على "الحاجة الملحة لخفض التصعيد على جميع الجبهات في جميع أنحاء البلاد"، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الخميس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الثلاثاء أنه نفذ أكثر من 350 غارة في سوريا خلال الساعات السابقة، مستهدفا "معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية" في البلاد لمنع وقوعها في أيدي المتطرفين.

كما أقرت إسرائيل بدخولها المنطقة العازلة داخل سوريا، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي. وتم إنشاء المنطقة العازلة بعد استيلاء إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب عام 1973.

وقال دوجاريك إن جوتيريش يدين جميع الأعمال التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بين البلدين، والذي لا يزال ساري المفعول.

دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق وإنهاء "أي وجود غير مصرح به في منطقة الفصل"، والامتناع عن أي تصرفات تقوض وقف إطلاق النار والاستقرار في مرتفعات الجولان.