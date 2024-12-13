المعارضة الكورية الجنوبية تقدم مقترحا جديدا لعزل الرئيس بسبب إعلانه الأحكام العرفية

سول- (د ب أ)

قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اقتراحا جديدا لعزل الرئيس يون سيوك-يول أمس الخميس، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بعد أيام من إفلاته من العزل بسبب مقاطعة معظم مشرعي حزب سلطة الشعب الحاكم للتصويت.

تأتي خطوة الحزب الديمقراطي بعد إلغاء اقتراح لعزل يون يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع معظم مشرعي الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه يون التصويت.

وشارك في رعاية الاقتراح الثاني خمسة أحزاب معارضة أخرى، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وبعد إلغاء الاقتراح الأول، قال الحزب الديمقراطي إنه سيستمر في الضغط من أجل عزل يون كل أسبوع.

وعلى غرار المقترح الأول، حدد المقترح الجديد أسباب العزل، بإعلان "يون" للأحكام العرفية في 3 سبتمبر/أيلول الذي قالت المعارضة إنه ينتهك الدستور والقوانين لأنه لم يستوف المتطلبات.

ويخطط الحزب الديمقراطي لتقديم الاقتراح إلى جلسة عامة يوم الجمعة وطرحه للتصويت في الساعة 5 من مساء السبت.

بموجب القانون، يجب طرح مقترح العزل للتصويت بين 24 و 72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.

كما يتطلب اقتراح العزل دعم ثلثي الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها 300 عضو على الأقل من أجل إقراره.