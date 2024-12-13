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تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في نيويورك

09:57 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

تحطم طائرة - ارشيفية

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هاريسون (نيويورك)- (أ ب)

تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد من بين شخصين كانا على متنها وإصابة الآخر، وفقا لما ذكرته السلطات.

أدى الحادث إلى إغلاق حركة المرور على الطريق السريع رقم 684 في هاريسون، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرق مانهاتن، في حوالي الساعة السابعة مساء.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث الطائرة البيضاء المتضررة متوقفة بجوار حاجز وسط الطريق، مع وجود سيارات الإسعاف التي أغلقت جميع مسارات المرور.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول إن إدارة الحفاظ على البيئة كانت في مكان الحادث لتنظيف وقود الطائرة المنسكب.

وأضافت هوشول في بيان "قلبي مع أحباء هؤلاء الذين كانوا على متن الطائرة، خلال هذا الحادث المأسوي، وأنا أصلي من أجل شفاء عاجل للشخص المصاب".

تحطم طائرة سيارات الإسعاف ولاية نيويورك
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