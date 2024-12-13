روسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام المسيرات وصواريخ كروز

كييف- (أ ب)

شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام العشرات من المسيرات وصواريخ كروز.

وصرح وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو عبر صفحته على موقع فيسبوك بأن الجيش الروسي استهدف شبكات الطاقة الأوكرانية، مضيفا أن "العدو يواصل ما يقوم به من إرهاب".

وذكر سلاح الجوي الأوكراني أن العشرات من المسيرات الروسية أطلقت على أوكرانيا الليلة الماضية، أعقبتها رشقات من صواريخ كروز، وأضاف أن روسيا أطلقت أيضا صواريخ باليستية من طراز كينجال على مناطق في غرب أوكرانيا.