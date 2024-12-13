بيان بريطاني سعودي يدعو لدعم سوريا في مرحلة مفصلية

وكالات

أكد بيان مشترك صادر عن المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، الترحيب بأي خطوات تسهم في ضمان سلامة الشعب السوري، وقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية.

وشدد البيان على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بجانب الشعب السوري والتعاون معه لدعمه في تجاوز المعاناة التي استمرت لسنوات طويلة.

وأشار البيان إلى أهمية تقديم الدعم لسوريا في هذه المرحلة المحورية، بهدف تمكينها من تحقيق مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري.