إسرائيل تستهدف مستودعات أسلحة قرب مطار دير الزور في سوريا

وكالات

استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الخميس، مستودعات لتخزين الأسلحة بالقرب من مطار دير الزور العسكري.

وأشارت وسائل إعلام سورية، إلى أن المستودعات المستهدفة تتبع الميليشيات الإيرانية التي تركتها بدير الزور.

وقالت قناة الحدث السعودية، إن المستودعات التي استهدفتها إسرائيل تتبع الميليشيات الإيرانية التي تركتها بدير الزور.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن الاستعدادات جارية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر المصدر، أن الإجراءات العسكرية تركز على تحضير العمليات اللازمة لضرب المنشآت النووية في إيران.