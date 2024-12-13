لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إسرائيل تستهدف مستودعات أسلحة قرب مطار دير الزور في سوريا

12:02 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

إسرائيل تستهدف مستودعات أسلحة قرب مطار دير الزور ف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الخميس، مستودعات لتخزين الأسلحة بالقرب من مطار دير الزور العسكري.

وأشارت وسائل إعلام سورية، إلى أن المستودعات المستهدفة تتبع الميليشيات الإيرانية التي تركتها بدير الزور.

وقالت قناة الحدث السعودية، إن المستودعات التي استهدفتها إسرائيل تتبع الميليشيات الإيرانية التي تركتها بدير الزور.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن الاستعدادات جارية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر المصدر، أن الإجراءات العسكرية تركز على تحضير العمليات اللازمة لضرب المنشآت النووية في إيران.

غارات إسرائيلية مستودعات لتخزين الأسلحة مطار دير الزور العسكري إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيان بريطاني سعودي يدعو لدعم سوريا في مرحلة مفصلية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة لمدة 5 سنوات