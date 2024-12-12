خامنئي: ليس مسؤولية إيران الدفاع عن الجيش السوري

وكالات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، تعليقًا على الانهيار السريع للجيش السوري وسقوط نظام الأسد في 11 يومًا فقط، بعد هجوم قادته ، إنه "لم يكن بوسع إيران فعل شيء".

واعتبر خامنئي، في منشورات على حسابه الرسمي في "إكس"، أن الجيش السوري أبدى ضعفًا و"لم يكن بوسع أي قوات من أماكن أخرى فعل أي شيء".

وأكد أن عمل القوات الإيرانية في سوريا كان يتعلق بالعمل الاستشاري فقط، وليس الدفاع عنها بدلًا من جيشها.

وقال في منشوره: "ليس من المنطقي، ولا يقبله الرأي العام أيضًا، بأن ينهض جيشٌ من إيران ليُقاتل بدلاً من جيش سوريا. لا، القتال بعُهدة جيش ذاك البلد نفسه. ما كان بإمكان قواتنا أن تفعله وقد فعلته هو العمل الاستشاري".

وتابع أن "الحرب الرئيسية ينبغي أن يخوضها جيش ذاك البلد. يمكن لقوات التعبئة القادمة من أماكن أخرى أن تقاتل إلى جانب جيش ذاك البلد، ولكن إذا أبدى جيش ذاك البلد ضعفًا، فلن يكون بوسع هذا التعبوي فعل أيّ شيء، وهذا ما حدث للأسف في ".