لأول مرة منذ سنوات.. تركيا تعين قائماً "مؤقتاً" بالأعمال في سفارتها بدمشق

وكالات

عينت تركيا، الخميس، قائما مؤقتا بالأعمال في سفارتها بدمشق، بعد أيام قليلة من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأناضول أن أنقرة اختارت سفيرها لدى نواكشوط برهان كور أوغلو قائماً بالأعمال للسفارة في دمشق بشكل مؤقت.

و قطعت تركيا علاقاتها مع بعد الثورة السورية في عام 2011، ودعمت المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشنت تركيا عمليات في العمق السوري ضد مسلحين أكراد قالت إنهم مرتبطون بحزب العمال الكردستاني ويهددون أمنها، مثلما أنشأت منطقة آمنة شمال سوريا.