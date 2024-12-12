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لبنان ينفي دخول مسؤولين أمنيين سوريين سابقين

10:54 م الخميس 12 ديسمبر 2024

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

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وكالات

نفى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، دخول أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، مؤكدا التزام السلطات بتوقيف أي مسؤول مطلوب بموجب مذكرات لبنانية أو دولية حال وصوله إلى البلاد.

ويأتي تصريح مولوي الذي نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن قرار عدد من مسؤولي نظام الأسد وأجهزته الأمنية إلى لبنان مؤخرا، وبينهم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك.

وزير الداخلية اللبناني النظام السوري لبنان المعابر الشرعية
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