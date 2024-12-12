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الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث الأوضاع في سوريا

09:59 م الخميس 12 ديسمبر 2024

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية يوم الخميس، أن المملكة ستستضيف يوم السبت المقبل اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

وبدعوة من الأردن، سيعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا اجتماعاً في مدينة العقبة، حيث تتألف اللجنة من الأردن، المملكة العربية السعودية، العراق، لبنان، مصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى وزراء خارجية الإمارات، البحرين، قطر، والرئيس الحالي للقمة العربية.

كما ستشمل الاجتماعات لقاءات مع وزراء خارجية تركيا، الولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص بسوريا.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات بحث سبل دعم عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بهدف إنجاز عملية انتقالية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، وذلك لتلبية طموحات الشعب السوري وضمان إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

وزارة الخارجية الأردنية سوريا الأردن السعودية العراق مصر جامعة الدول العربية
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