قتلى ومصابين في اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومواطنين في الرقة

(د ب أ)

قتل شخصان وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح جراء إطلاق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الرصاص على مدنيين محتفلين في مدينة الرقة شمال شرق سوريا اليوم الخميس.

وقال طبيب في مشفى الرقة الوطني إن "شابا قتل وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح بينهم إصابات حرجة، ويعمل الأطباء في المشفى على تقديم الإسعافات وبعض المصابين يحتاجون عمليات جراحية وناشدنا الأهالي للتبرع بالدم نظرا لعدد المصابين".

وأضاف الطبيب الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "عدد الجرحى أكثر من ذلك وتم نقل بعضهم إلى عيادات خاصة ولم ينقلوا إلى المشفى خوفاً من اعتقال عناصر قسد للجرحى من المشفى".

من ناحيته، قال محمد الهويدي أحد وجهاء مدينة الرقة إن "قوات قسد أطلقت الرصاص على المدنيين المحتفلين في دوار النعيم وسط مدينة الرقة بعد رفع علم سوريا الجديدة علم الثورة وهاجمتهم وأطلقت الرصاص بشكل كثيف".

وأضاف الهويدي لـ (د ب أ) "بدأت قوات قسد بحملة مداهمات للمنازل واعتقال شباب كما قامت بقطع الكهرباء في المدينة، وسط حالة من الاستنفار الكبير الذي تشهده المدينة وريفها، بعد ترديد المحتفلين هتافات تحيي الثورة السورية وضد حزب العمال الكردستاني".

وقال سكان في محافظة دير الزور "خرجت مظاهرات مؤيدة وداعمة للفصائل التي سيطرت على العاصمة دمشق في عدد من البلدات الخاضعة لسيطرة قسد".

وكانت الفصائل العسكرية السورية سيطرت أمس الأول على مدينة دير الزور شرق سوريا ومدينة منبج بريف حلب الشرقي وسط تصريحات لإدارة العمليات العسكرية بأن إدارة العمليات سوف تضم كل مناطق سوريا تحت سيطرة دمشق وذلك في إشارة إلى استعادة مناطق شمال سوريا التي لا تزال تحت سيطرة قسد.