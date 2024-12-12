للمرة الثانية.. مجلة تايم تختار ترامب شخصية العام 2024

وكالات

اختارت مجلة تايم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "شخصية العام" لعام 2024، باعتباره الأكثر تأثيراً على مجريات الأحداث في العالم خلال العام الجاري.

يُعد هذا الاختيار الثاني لترامب، بعد حصوله على اللقب نفسه عام 2016 عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لينضم ترامب إلى قائمة تضم 13 رئيساً أمريكياً حصلوا على هذا التقدير، بينهم الرئيس الحالي جو بايدن.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، قرع ترامب جرس افتتاح بورصة نيويورك، برفقة زوجته ميلانيا وعدد من مستشاريه.

الإعلان عن القائمة القصيرة للمنافسين على اللقب جاء في برنامج The Today Show عبر قناة NBC، وضم إلى جانب ترامب أسماء بارزة مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس، كيت ميدلتون، إيلون ماسك، وبنيامين نتنياهو.

يُذكر أن المجلة منحت اللقب العام الماضي لنجمة البوب تايلور سويفت، وقبلها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 2022.

ترامب، الذي سبق أن وصف القائمة السنوية للمجلة بأنها "مزحة" في 2013، اعتبر اختياره عام 2016 "شرفاً عظيماً".

جائزة "شخصية العام" تمنح لمن كان له تأثير كبير على الأخبار والأحداث، وسبق أن حصل عليها شخصيات مثل ونستون تشرشل، الملكة إليزابيث الثانية، فلاديمير بوتين، وجوزيف ستالين.