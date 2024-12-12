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وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

09:18 م الخميس 12 ديسمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة.

وأكد عبد العاطي موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، والتعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتحفظ مقدراته ووحدته.

كما شدد وزير الخارجية على أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.

وقد عكس الاتصال بين الوزيرين توافق الرؤى بينهما حول المبادئ الأساسية التي ينبغي البناء عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا الشقيقة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ضرورة احترام السيادة السورية
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