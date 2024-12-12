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وزير النقل السوري: فتح الأجواء أمام حركة الطيران خلال ساعات

09:13 م الخميس 12 ديسمبر 2024

مطار حلب الدولي

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وكالات

أعلن وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية عن اقتراب فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال الساعات القادمة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات.

وأوضح الوزير أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزاً للتشغيل، وسيتم الإعلان قريباً عن مواعيد إعادة تشغيل مطاري دمشق وحلب.

كما أشار إلى أن الجهود مستمرة لتجهيز وترتيب إجراءات تشغيل المعابر الحدودية مع دول الجوار، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتنقل.

مطار حلب الدولي وزير النقل السوري فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران
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