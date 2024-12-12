"قرار أحمق".. ترامب يهاجم بايدن بشأن السماح لأوكرانيا بضرب روسيا

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة تايم إن إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لإطلاق صواريخ على روسيا كان "قرارًا أحمق" من قبل إدارة بايدن.

وتشير تعليقات ترامب إلى أنه يمكن أن ينهي دعم إدارة بايدن للهجوم الأوكراني.

وأشار ترامب: "أعتقد أن أخطر شيء في الوقت الحالي هو ما يحدث، حيث قرر زيلينسكي، بموافقة الرئيس بايدن، على ما أعتقد، البدء في إطلاق صواريخ على روسيا".

وتابع ترامب: "نحن فقط نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ. ما كان ينبغي السماح بذلك، كما أنني لا أتفق بشدة مع إطلاق أوكرانيا صواريخ داخل روسيا" واصفا إياها بأنها خطأ كبير للغاية.

وأكد ترامب في مقابلته مع التايم:"أريد التوصل إلى اتفاق، والطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هي عدم التخلي عن (أوكرانيا)".

وأضاف أنه يعتقد أن روسيا وأوكرانيا تنتظران حتى يتولى منصبه قبل اتخاذ المزيد من الخطوات. وقال "أعتقد أنه سيكون من الذكاء القيام بذلك".

واختارت مجلة تايم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "شخصية العام" لعام 2024، باعتباره الأكثر تأثيراً على مجريات الأحداث في العالم خلال العام الجاري.

يُعد هذا الاختيار الثاني لترامب، بعد حصوله على اللقب نفسه عام 2016 عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لينضم ترامب إلى قائمة تضم 13 رئيساً أمريكياً حصلوا على هذا التقدير، بينهم الرئيس الحالي جو بايدن.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، قرع ترامب جرس افتتاح بورصة نيويورك، برفقة زوجته ميلانيا وعدد من مستشاريه.