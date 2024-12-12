مدير إدارة الطيران الأمريكية يعلن تنحيه عن منصبه يوم تنصيب ترامب

(أ ب)

أعلن مدير إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية مايك ويتاكر اليوم الخميس، عن تنحية من منصبه في يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال ويتاكر، الذي قاد سياسة إنفاذ أكثر صرامة ضد شركة بوينج منذ انفجار لوحة بطائرة بوينج في يناير الماضي، إنه سيتنحى الشهر المقبل للسماح لترامب بتسمية القيادة الجديدة للإدارة.

وأعلن ويتاكر استقالته الوشيكة في رسالة إلى موظفي إدارة الطيران الاتحادية.

وتعامل ويتاكر مع تحديات من بينها زيادة الاتصالات بين الطائرات، ونقص عدد مراقبي الحركة الجوية والمعدات القديمة في وقت السفر الجوي، والحاجة إلى إشراف أكثر صرامة على بوينج.

وقال ويتاكر في رسالته للموظفين، إن: "الولايات المتحدة هي المجال الجوي الأكثر أمانا وتعقيدا في العالم، وذلك بسبب التزامكم بسلامة جمهور المسافرين جوا".

وأضاف:" لقد كانت هذه الوظيفة هي الأفضل والأكثر تحديا في مسيرتي المهنية، وأردت أن تسمعوا مني بشكل مباشر أن فترة ولايتي ستنتهي في 20 يناير 2025".