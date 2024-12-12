ألمانيا وخمس دول أوروبية تعلن تمسكها بتوفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا

(د ب أ)

أعلنت ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى تمسكها بضرورة وجود ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في حال جرت مفاوضات حول لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

وخلال لقاء مع عدد من نظرائها و المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية كايا كالاس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم الخميس: "نحن في هذا الاجتماع متفقون على أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية قوية. ونحن كأوروبيين بحاجة إلى ضمانات أمنية قوية لا تشوبها شائبة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "يشمل ذلك وجود دعم عسكري ومالي لأوكرانيا على المدى الطويل".

وقبل مشاورات المجموعة التي تضم ممثلين من فرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، قالت بيربوك: " من أجل أمننا المشترك، لا يجب علينا أن نفكر كثيرا وحسب بل يجب أن نفعل الكثير وأن نوفر الأدوات المختلفة لذلك".

وذكرت أن دول المجموعة تبعث معا بـ "رسالة واضحة مفادها أننا سندافع عن أمن قارتنا الأوروبية ومستقبلها".

وبدورها، قالت كالاس إنه يجب بذل المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا. وأضافت: "يجب أن نعزز أوكرانيا في ساحة المعركة - فكلما كانت أقوى في ساحة المعركة، كانت أقوى على طاولة المفاوضات"، وأكدت أن موعد الدخول في مفاوضات مسألة متروكة لأوكرانيا.

ولم تجب بيربوك وكالاس على سؤال عن مشاركة جنود أوروبيين أو ألمان في مهمة سلام محتملة في أوكرانيا.

وكانت كالاس أعلنت في كييف أوائل ديسمبر الماضي أنها ترى أن من الممكن أن يشارك جنود من دول أعضاء في التكتل الأوروبي في تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان من المفترض أن يشارك وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أيضًا في المشاورات في برلين بشكل مؤقت.

وعلى جانب آخر، قالت بيربوك تعليقا على الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إن الوصول بالوضع إلى حالته الطبيعية سيكون عملية طويلة.

وقالت إن هناك ارتياحا كبيرا لم يكن يصدقه بعض " ممن ظلوا في سجون نظام الأسد لعقود"، ورأت الوزيرة الألمانية أنه " لكي تتحول هذه التنهيدة الكبيرة الأولى إلى نَفَس طويل، إلى نَفَس من الحرية، فإن هذا الأمر يتطلب الكثير والكثير من الخطوات الكبيرة، ولا يزال هناك الكثير من العثرات في هذا الطريق".