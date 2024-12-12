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بلينكن: الولايات المتحدة تتحدث مع إسرائيل بشأن تحركاتها في سوريا

06:55 م الخميس 12 ديسمبر 2024

أنتوني بلينكن

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القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل بشكل مباشر بشأن تحركاتها العسكرية في سوريا، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد. وأوضح بلينكن أن "من المهم حقًا أن نعمل جميعًا على تجنب إشعال أي صراعات إضافية".

وأضاف بلينكن للصحفيين قبل مغادرته الأردن إلى تركيا: "الهدف المعلن لهذه الإجراءات من قبل الإسرائيليين هو التأكد من أن المعدات العسكرية التي تركها الجيش السوري، والتي تم التخلي عنها، لا تقع في الأيدي الخطأ، مثل الإرهابيين والمتطرفين".

وقد أرسلت إسرائيل قواتها إلى "المنطقة العازلة" بين إسرائيل وسوريا، حيث استهدفت القواعد الجوية السورية والموانئ ومخازن الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد بلينكن: "لقد كان الإسرائيليون واضحين بشأن ما يفعلونه ولماذا يفعلونه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى في القدس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لبحث التطورات في سوريا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة إسرائيل سوريا هروب بشار الأسد نتنياهو
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