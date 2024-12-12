مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف عن سبب زيارته للقاهرة

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه سيذهب إلى القاهرة والدوحة لسد الثغرات المتعلقة بصفقة غزة، وذلك بهدف التوصل لاتفاق في غزة خلال هذا الشهر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس:" لا أعتقد أن نتنياهو ينتظر وصول ترامب للسلطة من أجل عقد اتفاق الأسرى في غزة". متابعا : "حان الوقت للإفراج عن كل الأسرى في قطاع غزة، وناقشت مع نتنياهو سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".

والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكبار المسئولين في القدس المحتلة؛ وسط ما يُنظر إليه على أنه الدفعة الأخيرة لإدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اجتمع سوليفان مع كبار الوزراء، بالإضافة إلى مسئولي الدفاع بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، والمسؤول الحكومي عن الأسرى، جال هيرش.