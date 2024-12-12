دونالد ترامب: حل مشكلة الشرق الأوسط أسهل بكثير من أوكرانيا

(وكالات)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن "مشكلة الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنها أسهل بكثير في الحل"، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب في تصريحاته لمجلة "تايم" قائلاً إنه "يعتقد أن مشكلة الشرق الأوسط ستُحل في نهاية المطاف، ويمكن أن تحدث هناك أشياء مثمرة للغاية".

وتابع دونالد ترامب، "لا أريد القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد منحني ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب في غزة، لكنني أعتقد أنه يثق بي".

وأضاف ترامب، "نتنياهو يعرف أنني أريد لهذه الأزمة أن تنتهي، ولا أريد أن أرى الناس يُقتلون من الجانبين".

ووصف ترامب، ما حدث في السابع من أكتوبر، بـ "الأمر الفظيع" للعالم كله، وليس لإسرائيل فحسب.

وأشار ترامب، إلى أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، ربما يكونوا قد قتلوا، مشددًا على ضرورة حل الأزمة الدائرة في غزة.

وبالنسبة لحل الدولتين، قال ترامب، إنه يوجد أفكار أخرى غير حل الدولتين، مضيفا أنه يؤيد أي حل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي رده على سؤال بشأن احتمالات الحرب مع إيران، قال ترامب "أي شيء يمكن أن يحدث".