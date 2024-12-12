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أردوغان يستقبل رئيس وزراء المجر في أنقرة

04:59 م الخميس 12 ديسمبر 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة- (د ب أ)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

واستقبل أردوغان أوربان لدى وصوله إلى مدخل المجمع الرئاسي التركي، في إطار زيارة رسمية يقوم بها لأنقرة.

وبعد الاستقبال، التقطت عدسات الصحفيين صورا تذكارية للزعيمين، ثم انتقلا إلى داخل المجمع لإجراء مباحثات.

وحضر المراسم، وزيرا خارجية البلدين، التركي هاكان فيدان، والمجري بيتر سيارتو.

رجب طيب أردوغان أنقرة فيكتور أوربان
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