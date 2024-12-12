ترامب: نتنياهو يعرف أنني أريد لهذه الأزمة أن تنتهي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمجلة تايم، إن ما حدث في السابع من أكتوبر كان أمرا فظيعا للعالم وليس لإسرائيل فحسب.

وأضاف الرئيس الأمريكي، "أعتقد أن مشكلة الشرق الأوسط سوف تحل ويمكن أن تحدث أشياء مثمرة للغاية هناك، حيث إن الوضع هناك أكثر تعقيدًا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكنها أسهل في الحل.

وتابع قائلًا، "لا أريد القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطاني ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب في غزة لكنني أعتقد أنه يثق بي، فهو يعرف أنني أريد لهذه الأزمة أن تنتهي ولا أريد أن أرى الناس يقتلون من الجانبين".

وأعرب عن رغبته أنه يريد حل المشاكل ويتعين حلها لأن قوة الأسلحة اليوم تشكل في نهاية المطاف التهديد الأكبر الذي يواجهه العالم.