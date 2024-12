في أول اجتماع للحكومة.. العَلَم الذي أثار جدلًا حول مستقبل الحكم في سوريا

بي بي سي

في أول اجتماع لرئيس الحكومة الانتقالية السورية محمد البشير، ظهر خلفه علمان: أحدهما "علم الثورة" باللون الأسود والأبيض والأخضر تتوسطه ثلاث نجوم حمراء، أما العلم الآخر فأبيض وكتبت عليه الشهادة باللون الأسود، يشبه إلى حد كبير العلم الذي أعادت حركة طالبان تبنيه في أفغانستان بعد استعادة سيطرتها على البلد عام 2021.

منذ أن أسقطت هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد في سوريا في الثامن من ديسمبر، ترسل الهيئة المعروفة بتوجهها الإسلامي رسائل طمأنة إلى مختلف مكونات الشعب السوري واعدة بدولة موحدة تتسع للجميع وتضمن حقوق الأقليات والطوائف المختلفة.

لكن ظهور العلم الأبيض المقترن بحكومة طالبان، خلف رئيس الحكومة أثار قلقا وجدلا لدى كثيرين حول الدلالات التي يحملها بشأن مستقبل الحكم والنظام في سوريا.

مراسل بي بي سي الخاص فراس كيلاني رصد خلال وجوده في العاصمة السورية دمشق حالة من "الصدمة لدى كثيرين" بسبب ظهور هذا العلم.

"قد يكون ذلك مؤشرا على أن الحكومة السورية القادمة قد تتخذ من حكومة طالبان في أفغانستان نموذجا، ويكون حكمها مبنيا على الشريعة الإسلامية"، يقول فراس كيلاني.

لجأ سوريون كثر إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن "خيبة أمل" و"خوف" ما قد يعنيه ظهور هذا العلم.

اعتبر الصحفي والناشط السياسي رامي جراح ظهور علم إسلامي خلف البشير وهو يخاطب السوريين "إهانة".

وكتب جراح في تغريدة على "اكس" : "من المفترض أن يمثل هذا الرجل السوريين من مختلف الديانات، هذه إهانة فادحة لنا جميعا".

Why is the head of the transitional government addressing Syrians with an islamic flag on display.



This man is supposed to represent Syrians of all religious backgrounds, this is an outrageous insult to all of us. pic.twitter.com/gureXAdwYY