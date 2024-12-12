ألزمته بغرامة 6 ملايين دينار.. الكويت تُصدر حكمًا نهائيًا ضد وافد مصري

(وكالات)

أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمًا نهائيًا في واحدة من أبرز قضايا الفساد المتعلقة باختلاسات العلاج بالخارج، حيث قضت بحبس وافد مصري لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا قدره 6 ملايين دينار كويتي.

وكان المتهم، الذي لا يزال فارًا خارج البلاد يدير مكتبًا للسفريات.

كما شمل الحكم حبس مسؤول سابق في وزارة الصحة الكويتية، يحمل الجنسية الكويتية، لمدة 7 سنوات، مع تغريمه 300 ألف دينار كويتي.

وأدين المسؤول بالتربح من خلال تسهيل عمليات الاختلاس التي بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليون دينار.

وبدأت القضية عندما كشفت النيابة العامة الكويتية عن وجود اختلاسات كبيرة في ميزانية العلاج بالخارج، تضمنت إصدار فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين وحجوزات فندقية في إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول استغل غياب مكتب صحي كويتي في تلك الدولة لتزوير الفواتير والاستيلاء على الأموال.

وخلال التحقيقات، أكد ممثلو وزارة الصحة أن الوافد المصري والمتهم الرئيسي في القضية استولى على مبالغ ضخمة من خلال هذه الفواتير، بالتواطؤ مع المسؤول الكويتي الذي ساعده على تمرير العمليات.

تأتي هذه الأحكام ضمن جهود الكويت لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في نهب المال العام، بينما تواصل السلطات الكويتية العمل مع جهات دولية لتعقب المتهم الأول الفار واسترداده للمثول أمام القضاء.