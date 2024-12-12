بعد التعليق.. السفارة السورية في القاهرة تصدر بيانًا بشأن تجديد جوازات السفر

(وكالات)

أصدرت السفارة السورية في القاهرة، بيانًا، أعلنت فيه عن إجراءات استثنائية لتجديد جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين في مصر، وهي الخطوة التي تأتي "في إطار التيسير على الجالية السورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد".

وأوضحت السفارة في بيانها أنه "بسبب تعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية، واستجابة لاحتياجات المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية، تعلن السفارة عن إمكانية تمديد جوازات السفر المنتهية لمدة ستة أشهر".

وأكدت السفارة أن هذا الإجراء يتم بشكل مجاني تمامًا، دون فرض أي رسوم على المواطنين.

كما أشارت السفارة إلى أنه يمكن لولي الأمر إحضار جوازات السفر الخاصة بأفراد عائلته لتجديدها دون الحاجة لحضورهم شخصيًا، مما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن العائلات السورية.

وكانت السفارة السورية، قد أعلنت الأحد الماضي، تعليق إصدار وتجديد جوازات السفر بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا.

في سياق آخر، يشهد المشهد السوري تطورات كبيرة بعد إعلان ممثلي الفصائل المسلحة في 8 ديسمبر الجاري عن سيطرتهم على البلاد، وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدة أطراف، قرر التنحي عن منصبه وغادر سوريا.

وفي خطوة تنظيمية للمرحلة الانتقالية، قررت إدارة العمليات العسكرية تكليف محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، بتشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد حتى الأول من مارس 2025.