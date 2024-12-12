لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد التعليق.. السفارة السورية في القاهرة تصدر بيانًا بشأن تجديد جوازات السفر

04:31 م الخميس 12 ديسمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أصدرت السفارة السورية في القاهرة، بيانًا، أعلنت فيه عن إجراءات استثنائية لتجديد جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين في مصر، وهي الخطوة التي تأتي "في إطار التيسير على الجالية السورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد".

وأوضحت السفارة في بيانها أنه "بسبب تعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية، واستجابة لاحتياجات المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية، تعلن السفارة عن إمكانية تمديد جوازات السفر المنتهية لمدة ستة أشهر".

وأكدت السفارة أن هذا الإجراء يتم بشكل مجاني تمامًا، دون فرض أي رسوم على المواطنين.

كما أشارت السفارة إلى أنه يمكن لولي الأمر إحضار جوازات السفر الخاصة بأفراد عائلته لتجديدها دون الحاجة لحضورهم شخصيًا، مما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن العائلات السورية.

وكانت السفارة السورية، قد أعلنت الأحد الماضي، تعليق إصدار وتجديد جوازات السفر بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا.

في سياق آخر، يشهد المشهد السوري تطورات كبيرة بعد إعلان ممثلي الفصائل المسلحة في 8 ديسمبر الجاري عن سيطرتهم على البلاد، وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدة أطراف، قرر التنحي عن منصبه وغادر سوريا.

وفي خطوة تنظيمية للمرحلة الانتقالية، قررت إدارة العمليات العسكرية تكليف محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، بتشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد حتى الأول من مارس 2025.

السفارة السورية جوازات السفر سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ألزمته بغرامة 6 ملايين دينار.. الكويت تُصدر حكمًا نهائيًا ضد وافد مصري

إعلان

إعلان

إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي
الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات