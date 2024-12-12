إسبانيا تُطالب بتحويل التحرك العسكري في سوريا لمسار سياسي

(وكالات)

قال وزير الخارجية الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إنه يجب المطالبة بتحويل التحرك العسكري في سوريا إلى مسار سياسي يضمن حقوق الإنسان.

وزار مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، إسرائيل في وقت سابق اليوم، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأخبر نتنياهو سوليفان، بنية إسرائيل البقاء في المنطقة العازلة مع سوريا، لحين وجود قوة تفرض الاتفاق المنصوص عليه عام 1967، مشيرا إلى أن بقاء إسرائيل سيكون مؤقت بحسب تعبيره.

وسيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وسيطرة الفصائل المسلحة السورية على السلطة.