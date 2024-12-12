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وزيرة الداخلية الألمانية تطالب باتباع نهج أوروبي مشترك في عودة السوريين

04:17 م الخميس 12 ديسمبر 2024

نانسي فيزر

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بروكسل- (د ب أ)

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.

وعلى هامش اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فيزر اليوم الخميس:" أعتقد أن العمل على تنظيم هذا بشكل مشترك سيكون هادفا للغاية".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: " هناك حاجة إلى توافر قاعدة بيانات موحدة لمعرفة كيف يتطور الوضع في البلاد"، مشيرة إلى أنها ستطرح هذا الموضوع خلال الاجتماع، لهذا السبب.

وفي ذات السياق، دعا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي) إلى اعتماد نهج موحد داخل الاتحاد الأوروبي. لكنه حذر أيضًا من ترك الوقت يمر في هذا الشأن، حيث قال: "علينا الآن إعداد الأمور الضرورية".

وأوضح كارنر أن هذه الأمور تتمثل في تعليق إجراءات اللاجئين من جهة، والاستعداد لعمليات الإعادة والترحيل من جهة أخرى. وأضاف: "حتى أوضح ما أعنيه، فإنه لا يمكن الانتظار في ذلك، ويجب العمل".

نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية بروكسل ألمانيا سوريا
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