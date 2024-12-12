الخارجية الأمريكية: ندعم الانتقال السياسي في سوريا لتشكيل حكومة مسؤولة وشاملة

(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيؤكد للمسؤولين الأردنيين دعم بلاده لاستقرار الدول المجاورة لسوريا بما فيها الأردن.

جاء ذلك خلال زيارة بلينكن للأردن، بعد وصوله في وقت سابق اليوم، حيث أكد على دعم واشنطن في العقبة لانتقال سياسي في سوريا يؤدي لتشكيل حكومة مسؤولة وشاملة.

وشدد بلينكن، في العقبة على أهمية احترام كل الأطراف الفاعلة بسوريا لحقوق الإنسان والحريات، إضافة لاتخاذ خطوات فاعلة لحماية المدنيين والأقليات بسوريا وتسهيل وصول المساعدات.

كما أكد بلينكن، على ضرورة الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق في سوريا، وضرورة منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب.

ولفت بلينكن، إلى ضرورة ضمان آمان مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا وتدميرها بشكل آمن.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن ناقش مع نظيره أيمن الصفدي، الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة يضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين، وزيادة إدخال المساعدات لقطاع غزة.