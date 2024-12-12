تركيا تنفي وصول وزير خارجيتها إلى سوريا

وكالات

نفت وزارة الخارجية التركية، الخميس، ما تردد حول وصول وزير الخارجية هاكان فيدان إلى دمشق على رأس وفد.

جاء ذلك، بعد خبر أوردته قناة الجزيرة، قالت فيه إن فيدان وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، برفقة رئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أكد أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم للإدارة السورية الجديدة، لبناء سوريا الجديدة.

كما أكد أن بلاده ستواصل دعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها، مع العمل على توفير الظروف الملائمة، للعودة الآمنة للاجئين السوريين.