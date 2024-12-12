محكمة باكستانية تتهم رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالفساد

إسلام آباد- (أ ب)

وجهت محكمة باكستانية اتهامات، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء السابق، المسجون حاليا، عمران خان، وزوجته، في واحدة من عدة قضايا فساد يواجهها الاثنان، بحسب ما قاله مسؤولون وأعلنه حزب خان.

ودفع خان وزوجته بشرى بيبي ببراءتهما، عندما قرأ القاضي في مدينة راولبندي، لائحة الاتهام عليهما.

وينسب إلى الزوجين الاحتفاظ بهبات خاصة بالدولة وبيعها بقيمة أقل من سعرها في السوق. وتشمل الهبات مجوهرات حصلا عليها عندما كان خان في منصبه.

وبموجب قوانين البلاد، يسمح لمسؤولي الحكومة والسياسيين الاحتفاظ بالهدايا والهبات التي يحصلون عليها من كبار الشخصيات الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، ولكن يتعين عليهم دفع قيمتها السوقية والإعلان عن حجم ما كسبوه من مبيعاتها.

وتم تأجيل جلسة الاستماع في القضية حتى يوم 18 ديسمبر بعد توجيه الاتهام إلى خان وبيبي.