الفضائح تلاحق نتنياهو.. ماذا يحدث مع رئيس وزراء إسرائيل؟

كتبت- أسماء البتاكوشي:

يومًا تلو الآخر تزداد الضغوط الداخلية والانتقادات بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل استمراره في الحرب الشعواء التي يشنها على قطاع غزة، وعرقلته عقد أي صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فضلًا عن التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ بدأت جلسات إدلاء نتنياهو بشهادته، الثلاثاء الماضي، في قاعة تحت الأرض بالمحكمة المركزية في تل أبيب وهي قاعة مخصصة لمحاكمة أعضاء المنظمات الإجرامية.

وحاول نتنياهو تأجيل موعد الإدلاء بشهادته، منها 5 محاولات خلال الأيام الأخيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل وصعد لمنصة الشهود على مدار اليومين السابقين، ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه.

وعلى الرغم من أن نتنياهو يحاول نفي الاتهامات الموجه إليه بشكل قاطع ، ويصف التحقيقات بأنها "مطاردة ساحرات"، يقودها إعلام معاد ونظام قضائي متحيز، فإن استطلاعات الرأي في إسرائيل تؤكد أن الشريحة الأكبر في البلاد لا تصدقه.

ومنذ ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي على الساحة السياسية، تلاحقه الفضائح، والتي كان من أبرزها وجود علاقة جنسية، إذ اعترف بالزنا، فيما اشترى مثلجات بنكهتي الفستق والفانيلا بأسعار باهظة، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

ويُوجه لنتنياهو تهمة إهدار المال العام، إذ كشف تقرير رسمي، أنه في عام 2016، أنه أنفق أكثر من 600 ألف دولار من الأموال العامة على رحلة مدتها 6 أيام في نيويورك، والتي شملت 1600 دولار لتسديد تكلفة مصفف شعره الشخصي.

بينما في عام 2013، تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، لانتقادات شديدة، بسبب إنفاقه 127 ألف دولار من أموال الدولة على مقصورة نوم خاصة في رحلة قصيرة إلى لندن، لكن نفى نتنياهو علمه بالتكلفة وأوقف تلك الممارسة لاحقًا.

والانتقادات الموجهة لنتنياهو بشأن إهدار المال العام لم تتوقف هنا، بل أثار جدلًا واسعًا، بعد شرائه مثلجات "أيس كريم"، من أحد المحلات الفاخرة في القدس، وتبين لاحقًا أن الفاتورة بقيمة 2700 دولار لأصناف من النكهات المفضلة لديه "الفستق والفانيلا".

الانتقادات لم تكن من نصيب نتنياهو وحده، بل طالت زوجته سارة أيضًا، بسبب إساءة استخدام 100 ألف دولار من الأموال العامة، لطلب وجبات فاخرة من طهاة مشاهير في مقر إقامتهم، وذلك على الرغم من وجود طهاة حكوميين، ولكي تسوي سارة القضية، وافقت على دفع 15 ألف دولار كجزء من صفقة إقرار بالذنب.

وزادت حدة الانتقادات والاتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، باستخدام أموال الحكومة لشراء أثاث لمنزلهم الخاص على الشاطئ، فضلًا عن دفع النفقات الطبية لوالد سارة المتوفى، لكن في النهاية رفض المدعي العام هذه الاتهامات.

كما كان قد وجه اتهام لنتنياهو بتقديم فواتير مزدوجة لنفقات السفر واستخدام أموال الدولة لتغطية سفرياته الشخصية حين كان يشغل منصب وزير المالية وزعيم المعارضة، لكن المدعي العام أغلق التحقيق بعد فترة طويلة من التحقيقات.

بالإضافة إلى أنه تم اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته بسرقة هدايا ومساهمات من زعماء العالم، وهو ما يعد ملكية للدولة، وأغلقت القضايا دون توجيه اتهامات.

وعلى صعيد منفصل، وجه طاقم منزل نتنياهو، اتهامًا لسارة زوجة رئيس الوزراء، بإساءة معاملة العاملة لديها، ففي إحدى الحوادث، قالت مربية الأسرة، إن سارة طردتها بسبب خطأ في إعداد الطعام، التي قيل إن العاملة تم طردها دون ملابسها أو جواز سفرها.

وآنذاك أصر مكتب نتنياهو، أن الطرد كان بسبب نوبات عنف من قبل العاملة، لكنها في عام 2016 حصلت على مبلغ قدره 42 ألف دولار كتعويض، بعدما رفعت دعوى قضائية ضد سارة زوجة نتنياهو بتهمة إساءة المعاملة.

بينما انتشرت محادثة مسجلة لسارة نتنياهو في عام 2018، وهي تصرخ في مدير الدعاية الخاص بها بسبب إغفال ذكر مؤهلاتها التعليمية في أحد الأعمدة الإعلامية.

وسارة ليست الوحيدة التي أثارت الجدل، وصل الأمر عام 2018 إلى يائير ابن نتنياهو، الذي ظهر في تسجيل وهو يتجول في نوادي تعرِ بتل أبيب في سيارة حكومية ممولة من أموال دافعي الضرائب، ليعتذر عن ذلك لاحقًا، فضلًا عن منشوراته المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينها صورة كاريكاتورية ذات طابع معادٍ للسامية.

ولاحقت نتنياهو شائعات جنسية، إذ انتشر في التسعينيات حديث عن وجود شريط فيديو يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي في مواقف جنسية مع مستشارته آنذاك روث بار وهي امرأة متزوجة، وعلى الرغم من أن الشريط لم يظهر، لكن نتنياهو اعترف بارتكاب الزنا لاحقًا.

واتُهم نتنياهو، خلال فترته الأولى في التسعينيات، بتعيين أحد المقربين منه نائبًا عامًا مقابل دعم سياسي من حزب شاس الديني المتطرف، لكن الادعاء أغلق القضية لعدم وجود أدلة كافية.

بالإضافة إلى أن أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، اتهموا بتلقي رشاوي للدفع بصفقة لشراء غواصات وسفن حربية أخرى من ألمانيا، لكن الوكالة الأمريكية وأوضحت أن نتنياهو ليس مشتبهًا به في هذه القضية.

وأشارت إلى أن لجنة تحقيق حكومية نظرت في القضية في وقت سابق من هذا العام، وأرسلت رسالة إليه تحذره من أنه قد يتضرر من استنتاجاتها، لكنها لم توضح الاتهامات الدقيقة الموجهة إلى نتنياهو.

ولكنها رسمت صورة لعملية اتخاذ قرارات غير سليمة على مستويات متعددة في الحكومة والمؤسسة الدفاعية والجيش، بينما ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.