إصابة جنود في هجوم أوكراني على ثكنات في الشيشان

موسكو- (د ب أ)

أصيب 4 أشخاص بإصابات طفيفة في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على ثكنات في جمهورية الشيشان الروسية، حسبما قالت السلطات هناك اليوم الخميس.

وهدد رئيس الجمهورية رمضان قديروف بالانتقام من أوكرانيا في منشور عبر قناته على تطبيق تليجرام.

ويتردد أنه تم إسقاط المسيرة وانفجرت في الهواء. وتضرر سطح الثكنات، كما تحطمت نوافذ زجاجية وتم إخماد حريق.

وكتب قديروف " وعلى الجانب المعنوي، تعزز مثل هذه المحاولات إيماننا بالانتصار ورغبتنا في هزيمة العدو في أسرع وقت ممكن". وأضاف" هناك 84 ألف متطوع ومقاتل من جمهورية الشيشان على استعداد للتحرك للجبهة عند أول طلب".

ويذكر أن الشيشان شهدت هجمات سابقة بطائرات مسيرة مطلع الشهر وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وهدد قديروف أيضا كييف بالانتقام بعد هذه الهجمات التي وقعت في الجمهورية التي تقع شمال القوقاز.