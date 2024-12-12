الحكومة السورية المؤقتة: استئناف الدراسة بدءا من الأحد المقبل

وكالات

قالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، إن استئناف العام الدراسي في كل القطاعات سيكون بدءا من الأحد المقبل.

وفيما سبق استهدفت غارات إسرائيلية مساء اليوم الخميس، محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأشار المرصد إلى "غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق"، تردد صداها في أنحاء العاصمة تزامنا مع تحليق طائرات حربية، بحسب فرانس برس.

وأفادت تقارير محلية، صباح اليوم، أن القوات الإسرائيلية توغلت في بلدة "الحرية" بمحافظة القنيطرة السورية جنوبي البلاد، حيث طالبت سكان البلدة بإخلائها بهدف ضمها إلى المناطق العازلة على طول الشريط الحدودي بين سوريا وإسرائيل.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات إخلاء قسري لسكان قرية "رسم الرواضي" في القنيطرة، مشيرين إلى أن القوات الإسرائيلية باتت تتوغل بعمق يصل إلى 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مصدر أممي أن الأمم المتحدة أرسلت تعزيزات إلى مواقعها في مرتفعات الجولان المحتل بعد التوغل الإسرائيلي عبر خط وقف إطلاق النار الذي يعود إلى عام 1974.