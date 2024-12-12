الإدارة الذاتية الكردية ترفع علم الاستقلال السوري فوق مؤسساتها
03:02 م الخميس 12 ديسمبر 2024
وكالات
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها سترفع علم الاستقلال السوري على جميع مؤسساتها في مناطق سيطرتها.
وقالت الإدارة في بيان إن العلم الجديد يرمز للمرحلة الجديدة ويعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.
وأضافت أن المناطق التي تسيطر عليها تمثل جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، وأن سكان هذه المناطق هم من المكونات السورية الأصيلة.
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