لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإدارة الذاتية الكردية ترفع علم الاستقلال السوري فوق مؤسساتها

03:02 م الخميس 12 ديسمبر 2024

علم الاستقلال السوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها سترفع علم الاستقلال السوري على جميع مؤسساتها في مناطق سيطرتها.

وقالت الإدارة في بيان إن العلم الجديد يرمز للمرحلة الجديدة ويعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.

وأضافت أن المناطق التي تسيطر عليها تمثل جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، وأن سكان هذه المناطق هم من المكونات السورية الأصيلة.

علم الاستقلال السوري الإدارة الذاتية الكردية الشعب السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

إعلان

إعلان

تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي
الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات