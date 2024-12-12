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"سنبقى فيها".. نتنياهو يبلغ سوليفان بنوايا إسرائيل تجاه المنطقة العازلة مع سوريا

02:58 م الخميس 12 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن نتنياهو أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن إسرائيل ستظل بالمنطقة العازلة مع سوريا حتى قيام قوة تفرض اتفاق 1974.

واجتمع نتنياهو بسوليفان في وقت سابق اليوم، بعد زيارة الأخير لإسرائيل، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة، ومنها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المنطقة العازلة مع سوريا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد سيطرة الفصائل المسلحة السورية، على العاصمة دمشق.

بنيامين نتنياهو إسرائيل سوريا المنطقة العازلة
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