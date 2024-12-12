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مصادر سورية تنفي العثور على الصحفي الأمريكي أوستن تايس

02:05 م الخميس 12 ديسمبر 2024

أوستن تايس

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دمشق- (د ب أ)

أفادت مصادر سورية، اليوم الخميس، بأن الأجنبي الذي وجد في ريف دمشق، ليس الصحفي الأمريكي أوستن تايس.

وقالت المصادر، في تصريح لـ "لفزيون سوريا" التابع للفصائل المعارضة، إن "الشخص الذي وجد في ريف دمشق أمريكي الجنسية من ولاية ميزوري ويرجح أنه كان معتقلا في سجون نظام بشار الأسد".

وأضافت أن الشخص الذي وجد في ريف دمشق اسمه ترافيس.

يشار إلى أن الصحفي تايس، الذي ينحدر من هيوستن، اختفى في أغسطس 2012 عند نقطة تفتيش في منطقة متنازع عليها غرب دمشق.

وظهر تايس، في مقطع فيديو تم نشره بعد أسابيع من اختفائه ، وهو معصوب العينين وفي قبضة رجال مسلحين ،ولم ترد عنه أخبار منذ ذلك الحين. ونفت سوريا علنا أنها تحتجزه.

أوستن تايس الصحفي الأمريكي دمشق سوريا
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