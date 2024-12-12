انتشال 7 جثث وإنقاذ 27 مهاجرا قبالة سواحل تونس

تونس- (د ب أ)

أعلن الحرس الوطني في تونس اليوم الخميس انتشال سبع جثث وإنقاذ 27 مهاجرا كانوا على متن قارب تسربت إليه المياه في عرض البحر.

وأفاد الحرس الوطني بأن المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وكانوا انطلقوا من سواحل وسط تونس قبل أن يتعطل محرك القارب.

وتدخلت الوحدات البحرية لإنقاذ المهاجرين أمس الأربعاء بعد تلقيها إخطارا بتعطل القارب.

ويعد البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر مسارات الهجرة خطورة في العالم على المهاجرين.

ووفق أحدث بيانات منصة "مهاجرون مفقودين" التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، فُقد أو توفي 2050 شخصا العام الجاري في البحر المتوسط.