بينها مصر.. حكومة الإنقاذ السورية تشكر 8 دول لاستئناف بعثاتها الدبلوماسية في دمشق

(وكالات)

أعربت إدارة الشؤون السياسية في "حكومة الإنقاذ السورية"، اليوم الخميس، عن شكرها وامتنانها لثمانية دول بعد إعلان استئناف بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق.

وجاء في البيان الرسمي للإدارة "نتوجه بالشكر الجزيل لكل من جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، والجمهورية الإيطالية على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق".



كما أكد البيان أن الحكومة السورية قد تلقت وعودًا مباشرة من دولة قطر والجمهورية التركية بشأن إعادة فتح سفارتهما في سوريا قريبًا.

وأضاف البيان: "الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف المشرفة، ونتطلع إلى بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة دولته ووحدة أراضيها".

وكانت الفصائل السورية المسلحة قد أعلنت سيطرتها على دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد الأحد الماضي.



وأعلنت إدارة العمليات العسكرية، عن تكليف محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى 1 مارس 2025.