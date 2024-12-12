أوكرانيا تسجل 203 اشتباكات قتالية على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي أخر 24 ساعة

كييف- (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تسجيل 203 اشتباكات قتالية على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن أكبر عدد من المناوشات سُجلت في قطاع كوراخوف الاستراتيجي. ولا يزال الوضع على الجبهة صعبًا حيث يواصل الروس، مستغلين تفوقهم في القوى البشرية والمعدات، مهاجمة مواقعنا بينما يصد المدافعون الأوكرانيون المحتلون بثبات ويلحقون بهم خسائر كبيرة. وفي الإجمالي، تم تسجيل 203 اشتباكات قتالية وقعت على مدار أمس الأربعاء".

وذكر البيان أن هناك خسائر كبيرة لحقت بالقوات الروسية، مما قوض قدرتها الهجومية، مشيرا أن الوحدات الأوكرانية صدت 22 هجومًا روسيًا في المنطقة العملياتية في منطقة كورسك بينما ضربت قوات الصواريخ ووحدات المدفعية الأوكرانية أربعة مراكز قيادة للروس وأربعة تجمعات للقوى البشرية.