"لم تصلنا دعوة".. موسكو: ترامب لم يدع بوتين لحضور حفل تنصيبه في يناير

(وكالات)

صرح المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلقَ دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لحضور حفل تنصيبه المقرر في يناير المقبل.

جاء ذلك خلال إفادة صحفية لبيسكوف، حيث أجاب ردًا على سؤال حول الموضوع قائلاً "لا، لم تصل أي دعوة".

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي سي" الأمريكية عن مصادرها أن ترامب قد وجه دعوة للرئيس الصيني شي جين بينج لحضور الحفل، بينما لم تُصدر السفارة الصينية في واشنطن أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي هذه المعلومات حتى الآن.

وبحسب ما أفادت به القناة، من المتوقع أن يشارك عدد من كبار المسؤولين الأجانب في حفل التنصيب، من بينهم رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ20 من يناير 2025، وسط ترقب دولي كبير لما سيحمله من إشارات حول شكل العلاقات الدولية خلال ولاية ترامب الجديدة.