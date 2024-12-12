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القوات الإسرائيلية تعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية

12:22 م الخميس 12 ديسمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله- (د ب أ)

شنّت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات سلفيت، ورام الله، وقلقيلية، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس".

القوات الإسرائيلية اعتقال فلسطنيين الضفة الغربية
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