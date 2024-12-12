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أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم اقتراحا جديدا لعزل رئيس البلاد

12:12 م الخميس 12 ديسمبر 2024

كوريا الجنوبية

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سول- (أ ب)

أفاد برلمان كوريا الجنوبية بأن أحزاب المعارضة الستة في البلاد تقدمت باقتراح مشترك جديد لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وذكرت الجمعية الوطنية (البرلمان) أن الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، قدم هو وخمسة أحزاب معارضة أصغر حجما، اقتراح العزل بعد ظهر اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي.

وتقول الأحزاب إنها تهدف إلى طرح الاقتراح للتصويت في مجلس النواب بعد غد السبت.

وكان إعلان يون الأحكام العرفية، الذي لم يدم طويلا، في الثالث من ديسمبر الجاري، تسبب في إثارة فوضى سياسية واحتجاجات كبيرة تطالب بعزل الرئيس. وزعم الحزب الديمقراطي أن مرسوم يون يرقى إلى مستوى التمرد.

وكان يون قد دافع عن مرسومه، في وقت سابق اليوم الخميس، بوصفه من أعمال الحكم، ونفى اتهامه بالتمرد.

كوريا الجنوبية المعارضة في كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية
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