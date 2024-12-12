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الجيش الإسرائيلي يبدأ بتهجير قرى في الجنوب السوري

11:34 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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دمشق- ( د ب أ )

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في تهجير أهالي قريتين في الجنوب السوري.

وذكر "تلفزيون سوريا" التابع للمعارضة اليوم أن "جيش الاحتلال دخل الأطراف الغربية لبلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة وطالب الأهالي بتسليمه ما لديهم من أسلحة "، مشيرا إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي هجّر أهالي قرية الحرية بالكامل بعد الاستيلاء عليها".

ولفت إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتهجير أهالي قرية الحميدية بعد الاستيلاء عليها"، موضحا وكشف التلفزيون رصد دبابات إسرائيلية داخل مدينة القنيطرة جنوبي سوريا.

أن القوات الإسرائيلية دخلت أيضا إلى بلدة أم باطنة مدعومة بعربات عسكرية ودبابات.

يأتي ذلك بعدما وصلت قوات المعارضة إلى دمشق، وأطاحت بحكومة الرئيس بشار الأسد بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل دمشق سوريا
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