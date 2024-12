وصفوه بـ"جزار غزة".. نشطاء يقاطعون خطاب بلينكن في الكونجرس (فيديو)

وكالات

قاطع نشطاء معارضون للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، عدة مرات خطاب وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الكونجرس الأمريكي.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعم الفلسطينيين وهتفوا بشعارات مثل "أوقفوا قتل الأطفال في غزة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية". كما تعرض وزير الخارجية للإهانة وأطلق المحتجون عليه لقب "بلينكن الدموي" و"جزار غزة".

"Blinken, you scum!" Protesters interrupted Secretary of State Antony Blinken as he testified before the House Foreign Affairs committee. pic.twitter.com/B8G1RcpfHX