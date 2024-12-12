إدارة العمليات العسكرية في سوريا تحذر من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات

دمشق- (د ب أ)

حذرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وقالت إدارة العمليات ، في بيان نشرته اليوم: "تهيب إدارة العمليات العسكرية بجميع الثوار الأحرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعن القيادة العامة فيما يخص عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات تحت طائلة المحاسبة".

وأكدت أن "أي تصرف فردي لايتوافق مع هذه التعليمات فهو لا يمثلها وستواجهه بكل حزم وصرامة ويعرض صاحبه للمحاسبة والعقاب".