اغتيال نصرالله أم سقوط الأسد.. إيران تكشف أيهما أشد عليها

وكالات

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبياف، إن سقوط نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، يسبب اضطرابا للمقاومة ولكنها ستتكيف مع الظروف الجديدة وتصبح أقوى.

وأضاف أن "التطورات في سوريا لم تكن مفاجئة بل كانت حتمية ووجهنا تحذيرات دقيقة للحكومة السورية"، موضحًا أن استشهاد قادة حزب الله اللبناني لا سيما الزعيم السابق حسن نصر الله، كان أشد على إيران من سقوط الأسد، لكن الحزب أصبح أقوى.

ولفت إلى أن مستقبل سوريا لن يسير وفق مصممي المخطط فالشباب السوري سيتمكن من استعادة الكرامة الوطنية.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن بلاده تراقب سلوك الفصائل السورية وداعميهم وعلاقتهم مع الكيان الصهيوني وستتخذ قراراتها بناء على ذلك.