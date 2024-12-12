برلمان كوريا الجنوبية يوافق على عزل رئيس الشرطة ووزير العدل

سول- (أ ب)

وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل بسبب تطبيقهما للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وتعتزم الجمعية التي تسيطر عليها المعارضة تقديم اقتراح ثان لعزل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في وقت لاحق من اليوم الخميس بعد فشل الاقتراح الأول السبت الماضي بسبب مقاطعة الحزب الحاكم.

ودافع يون، في بيان بثه التليفزيون، عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم ونفى اتهامات التمرد الموجهة إليه.

وتم اعتقال رئيس الشرطة الوطنية، تشو جي هو، في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معه.

وبموافقة الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل، بارك سونج جاي، سيتم تعليق مهامهما.