لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شولتس يصف المكالمة الهاتفية مع بوتين بـ "المحبطة" لكنه مستعد لتكرارها

10:35 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برلين- (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى رغم أن مكالمته الهاتفية الأخيرة لم تسفر عن أي نتائج.

وقال شولتس في تصريحات متلفزة الأربعاء: "كان الأمر محبطا"، وأضاف: "لأنه ببساطة كرر كل صيغة مرة أخرى".

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها أوكرانيا ودول شرق أوروبا بشأن المكالمة، قال شولتس إنه كان من الضروري أن يفهم بوتين أنه لا يمكنه التعويل على أن تخفض ألمانيا دعمها لأوكرانيا.

وقال شولتس إنه دعا بوتين لـ "سحب القوات حتى يتسنى ظهور أساس للتطور السلمي".

وعن هذه الدعوة، قال المستشار الألماني: "ويجب أن يتم ذلك، وسأفعل ذلك مرة أخرى. ولكن يجب ألا نقع تحت أي أوهام بشأن ذلك".

وكان شولتس قد اتصل ببوتين في منتصف نوفمبر بمبادرة منه، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر 2022.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شولتس بفتح "صندوق الشرور" بهذه المكالمة.

أولاف شولتس بوتين فلاديمير بوتين المستشار الألماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد احتجاجات ضده.. الرئيس الصربي: لن أفعل مثل الأسد

إعلان

إعلان